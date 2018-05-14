В документе указывается, что санкции вводятся за "действия, подрывающие или угрожающе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", и распространяются на пять физических лиц за их участие "в организации российских президентских выборов 18 марта в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе".

В пресс-релизе отмечается, что эти пять лиц занимают ответственные должности в избиркоме Крыма и Севастополя. Конкретно речь идет о заместителе избирательной комиссии Крыма Инне Гузеевой, секретаре избирательной комиссии Крыма Наталье Безрученко, председателе избирательной комиссии Севастополя Александре Петухове, его заместителе Мирославе Погорелове и секретаре избирательной комиссии Севастополя Анастасии Капрановой.

В отношении данных лиц вводятся визовые запреты, их имущество замораживается. Решение Совета ЕС, вступившее в силу 14 мая, означает, что в санкционный список Евросоюза включены уже 155 российских физических лиц, кроме того, заморожено имущество 38 физических лиц РФ.