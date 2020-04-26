ЕС раскритиковал Москву и Пекин за распространение фейков о коронавирусе

По данным ЕС, власти РФ и Китая продолжают распространять вводящую в заблуждение или ложную информацию и во время пандемии коронавируса. Несмотря на потенциально серьезные последствия для здоровья людей, официальные и поддерживаемые государством источники разных стран, включая Россию и - в меньшей степени - КНР, по-прежнему занимаются распространением большого количества теорий заговора и дезинформации, говорится в отчете, опубликованном 24 апреля дипломатической службой Евросоюза (EEAS).

Подорвать действия европейских правительств против коронавируса

Как выяснила входящая в структуру EEAS рабочая группа по стратегическим коммуникациям "Восток" (East StratCom), данные страны ведут кампании по дезинформации в ЕС и соседних регионах через контролируемые ими СМИ и соцсети. Поддерживаемая Кремлем ложная информация о коронавирусе SARS-CoV-2 распространяется среди пользователей Facebook и других социальных сетей, несмотря на то, что она противоречит данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечается далее.

При этом, по данным Брюсселя, близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ преследуют две цели. Во-первых, они направлены на то, чтобы подорвать действия европейских стран по борьбе с коронавирусом. Кроме того, они намеренно вносят путаницу в данные о возможных источниках и последствиях коронавируса, отмечается в отчете.

Помимо России и Китая, источниками дезинформации о коронавирусе являются Сирия и Иран, указывается далее. В своем заявлении ведомство сослалось на анализ данных за период с 2 по 22 апреля.

Фейковые новости из России

ЕС уже неоднократно указывал на распространение Россией фейковых новостей о пандемии коронавируса. В частности, 23 апреля европейская кампания EUvsDisinfo заявила, что только на прошлой неделе она выявила 45 фейковых новостей, выставляющих в выгодном свете Кремль, при этом 30 из них имели отношение к коронавирусу.

Пользователи Twitter, Facebook, Pinterest и Reddit перепостили, прокомментировали и лайкнули эти фейки в общей сложности 36,5 тысячи раз, сообщили в Брюсселе. По этим данным, наиболее популярной оказалась "новость" Russia Today о том, что Евросоюз якобы не помог своим партнерам в борьбе с коронавирусом и вместо европейцев их поддержали РФ и Китай.