Европейский совет в ближайшее время должен провести внеочередное заседание, чтобы обсудить проект договора о выходе Великобритании из ЕС ("Брекзита"), накануне согласованного представителями Брюсселя и Лондона. Об этом вечером в среду, 14 ноября, сообщил в своем микроблоге Twitter федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

"Теперь результат (переговоров. — Ред.) будет как можно скорее проанализирован на встрече министров стран-членов ЕС и на внеочередном заседании Европейского совета", — написал Курц.

Ранее в тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что после многочасового заседания кабинет министров ее страны одобрил проект "Брекзита". В связи с этим председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил в письме Евросовету, что был достигнут прогресс, позволяющий закончить переговоры об организованном выходе Соединенного Королевства из ЕС и перейти к следующему этапу процесса.Текст проекта соглашения о "Брекзите" объемом в 585 страниц доступен на сайте Еврокомиссии.