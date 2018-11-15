Европейский совет в ближайшее время должен провести внеочередное заседание, чтобы обсудить проект договора о выходе Великобритании из ЕС ("Брекзита"), накануне согласованного представителями Брюсселя и Лондона. Об этом вечером в среду, 14 ноября, сообщил в своем микроблоге Twitter федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, чья страна сейчас председательствует в ЕС.
"Теперь результат (переговоров. — Ред.) будет как можно скорее проанализирован на встрече министров стран-членов ЕС и на внеочередном заседании Европейского совета", — написал Курц.
Ранее в тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что после многочасового заседания кабинет министров ее страны одобрил проект "Брекзита". В связи с этим председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил в письме Евросовету, что был достигнут прогресс, позволяющий закончить переговоры об организованном выходе Соединенного Королевства из ЕС и перейти к следующему этапу процесса.Текст проекта соглашения о "Брекзите" объемом в 585 страниц доступен на сайте Еврокомиссии.
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