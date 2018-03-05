ЕС продлил санкции в отношении Януковича и его окружения

Как уточняет агентство "Українські Новини", речь идет о замороженных активах экс-президента Украины Виктора Януковича и еще 12 человек из его окружения. При этом из списка были исключены бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев и экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 6 марта.

Средства Виктора и Александра Януковичей были заморожены с 6 марта 2014-го на один год, а с 6 марта 2015-го санкции продлили. Европейский суд в Люксембурге 19 октября 2017 года постановил, что неверие в беспристрастность украинской судебной системы, на котором настаивали Януковичи, не может поставить под сомнение "вероятную обоснованность выдвинутых против них обвинений" в хищении государственных средств.