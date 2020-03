ЕС продлил санкции против Виктора Януковича и его окружения

Евросоюз в четверг, 5 марта, продлил на один год санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и девяти лиц из его окружения, считающихся ответственными за незаконное присвоение и растрату государственных средств Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 6 марта 2021 года, действующую заморозку активов 10 лиц, которых признали ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, повлекшим за собой потерю госсредств Украины", - говорится в документе.

В том же сообщении оговаривается, что санкции против еще двух лиц из вышеназванного списка продлены не были. Имена этих лиц на сайте Совета Евросоюза не названы, однако, по сведениям "Радио Свобода", речь идет о бывшем премьер-министре Украины Николае Азарове и экс-министре энергетики Украины Эдуарде Ставицком.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea.