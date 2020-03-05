ЕС продлил санкции против Виктора Януковича и его окружения

Евросоюз в четверг, 5 марта, продлил на один год санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и девяти лиц из его окружения, считающихся ответственными за незаконное присвоение и растрату государственных средств Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 6 марта 2021 года, действующую заморозку активов 10 лиц, которых признали ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, повлекшим за собой потерю госсредств Украины", - говорится в документе.

В том же сообщении оговаривается, что санкции против еще двух лиц из вышеназванного списка продлены не были. Имена этих лиц на сайте Совета Евросоюза не названы, однако, по сведениям "Радио Свобода", речь идет о бывшем премьер-министре Украины Николае Азарове и экс-министре энергетики Украины Эдуарде Ставицком.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

Украинские политики, санкции против которых были отменены

Николай Азаров - один из основателей пророссийской "Партии регионов". С марта 2010 по январь 2014 года он был председателем правительства Украины. С 2002 по 2005 годы и с 2006 по 2007 годы Азаров занимал также пост министра финансов Украины, оба раза - в правительстве Виктора Януковича.

Эдуард Ставицкий занимал в 2012 году пост министра экологии и природных ресурсов Украины, с 2012 по 2014 годы был министром энергетики и угольной промышленности страны.

Санкции против Виктора Януковича и людей из его ближайшего окружения были введены Евросоюзом в марте 2014 года, после массовых протестов на Майдане в Киеве, и с тех пор ежегодно продлевались. На сайте Совета ЕС указано, что санкции по Украине стали реакцией Евросоюза на "противозаконную аннексию Крыма" и дестабилизацию Украины.