В Брюсселе напомнили, что речь идет о так называемых персональных санкциях, действие которых истекало в пятницу, 15 сентября. В настоящее время ограничительные меры действуют в отношении 149 россиян и украинцев и 38 юридических лиц, сообщает newsru.com

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта того же года, напоминает ТАСС.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года. Тогда в него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, который позднее занял пост главы республики.

Позднее санкционный список расширялся 11 раз. На данный момент в нем числятся представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и ряд их военных и политических структур. Им всем запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.

Первоначально санкции были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода, последний раз - 13 марта 2017 года.

Кроме персональных санкций Евросоюз ввел ограничения в отношении ряда секторов экономики РФ. Секторальные санкции вводились в два этапа - 1 июля и 1 августа 2014 года.