Европейский Союз продлил санкции против Беларуси. Действие ограничительных мер пролонгировано до 28 февраля 2021 года, сообщается в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник, 17 февраля.

#Belarus 🇧🇾: EU prolongs arms embargo and sanctions against 4 individuals for one year

Press release: https://t.co/oDDSx6Jflr