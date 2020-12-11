ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Штрафные меры ЕС против России за последние несколько лет неоднократно продлевались. Решение, принятое на нынешнем саммите Евросоюза, должен еще поддержать Совет министров ЕС, но этот шаг считается формальностью.
Экономические санкции против России были введены в июле 2014 года в связи с катастрофой рейса MH17 в Донецкой области. В марте 2015 года санкции были привязаны к минским договоренностям, которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря того же года. Так как этого не произошло, штрафные меры не были сняты.
Санкции распространяются на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на поставки продукции двойного назначения. В частности, ограничен доступ к рынку капитала для ряда крупных российских финансовых институтов, энергетических и оборонных предприятий, запрещен экспорт и импорт вооружений между Россией и странами ЕС, а также ограничены поставки в РФ технологий и услуг, которые могут быть использованы для нефтедобычи.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы не скрывает: новые ограничения могут появиться на выходных (89)
В пятницу присягнуло правительство премьер-министра...
"Delfi Главное": корона на пике, ждать ли полного локдауна, пытки лукашенковской милиции расследуют в Литве, миграция белорусов - на что рассчитывать? Гости выпуска: вирусолог, правозащитник и глава Департамента миграции Литвы (10)
В новом выпуске " Delfi Главное " - 3 основные темы недели:...
По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось (10)
Данные информационной системы здравоохранения e.sveikata...
Положение в Литве стало еще хуже: страна по уровню заболеваемости вышла на второе место в Европе (70)
Назначенного министра Арунаса Дулькиса ждет серьезный...