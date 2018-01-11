Германия, Франция и Великобритания настоятельно призвали США не отказываться от атомной сделки с Ираном, несмотря на спорную политику, проводимую правительством в Тегеране. "Мы призываем Соединенные Штаты содействовать тому, чтобы этот договор жил и впредь и только наполнялся новой жизнью", - заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль после кризисной встречи представителей трех европейских государств с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в четверг, 11 января, в Брюсселе.
По словам Габриэля, это соглашение показывает, что распространение ядерных вооружений можно предотвратить дипломатическими средствами, и его срыв стал бы "очень плохим знаком" особенно на фоне конфликта вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Германский министр выразил мнение, что у США нет никаких оснований для восстановления экономических санкций против Ирана, приостановленных после заключения атомной сделки.
Со своей стороны верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила по итогам переговоров в Брюсселе, что договор об атомной программе Ирана, заключенный в 2015 году, "делает мир более безопасным".
В ожидании решения Трампа
Президент США Дональд Трамп, называющий атомную сделку с Ираном "одной из худших и наиболее односторонних трансакций, совершенных когда-либо Соединенными Штатами", предположительно уже 12 января объявит о своем решении относительно восстановления санкций против Тегерана либо о дальнейшей их приостановке.
В своем заявлении глава МИД ФРГ Габриэль также приветствовал согласие Ирана обсудить его роль в региональных конфликтах. По словам министра, эти переговоры следует начать как можно скорее и на первом этапе сосредоточиться на ситуации в Йемене. ЕС и США постоянно критикуют Иран за поддержку сторон конфликта в Сирии и Ираке, а также за оказание политического влияния на союзников в Ливане.
ЕС призвал США не отказываться от атомной сделки с Ираном
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