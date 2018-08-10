Как сказано в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), ЕС выразил обеспокоенность в связи сообщениями о резком ухудшении состояния здоровья Сенцова, сообщает Deutsche Welle.

Евросоюз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдаться на (Крымском) полуострове, и все незаконно задержанные украинские граждане в России и на Крымском полуострове будут незамедлительно освобождены".

Между тем в исправительной колонии строгого режима N8 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), известной под названием "Белый медведь", где содержится Сенцов, 10 августа состоялся многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы.

Как сообщил NEWSru.com епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) Григорий Михнов-Вайтенко, врачи обсуждали ухудшающееся состояние здоровья Олега Сенцова, голодовка которого продолжается уже 89-й день. Этот священник уже неоднократно пытался посетить Сенцова в колонии. Но начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Новиков не давал епископу разрешение на встречу.

Также стало известно о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсуждали сирийскую проблематику, а также затронули "некоторые другие темы". Агентство Bloomberg со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление Елисейского дворца пишет, что Макрон, который сейчас находится на отдыхе, в своей летней резиденции на берегу Средиземного моря — форте Брегансон, призвал Путина найти "гуманитарное решение" по Сенцову. Путин пообещал вскоре сообщить Парижу о состоянии здоровья Сенцова, сообщает Newsru.com.

С 14 мая 2018 года Олег Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинских политзаключенных в России. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе 9 августа в интервью DW сообщил о серьезном ухудшении состояния его здоровья — об обострении хронического заболевания сердца, проблемах с почками и печенью.

Сенцов был приговорен в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его задержали в мае 2014 года в Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества.