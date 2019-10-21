ЕС призвал расследовать применение силы и задержания на митинге в Баку

Полиция задержала в центре азербайджанской столицы 60 человек, пытавшихся провести митинг. Брюссель заявил о чрезмерном применении силы и напомнил Баку о свободе собраний.
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Евросоюз призывает власти Азербайджана расследовать задержания нескольких десятков человек, пытавшихся провести в Баку мирный митинг. С таким заявлением официальный представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Косьянчич выступила в субботу, 19 октября. Брюссель обратил особое внимание на "чрезмерное применение силы" для разгона толпы и арестов участников акции.

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Свобода собраний является фундаментальным правом человека, подчеркивается в заявлении. ЕС ожидает от властей Азербайджана его соблюдения в соответствии с международными обязательствами республики. Брюссель призвал освободить мирных демонстрантов.

Накануне группа активистов попыталась провести акцию на одной из центральных площадей Баку. Главное управление полиции оценило численность ее предполагаемых участников в 220 человек. Правоохранители сообщили о задержании 60 демонстрантов, позднее 42 из них были отпущены.

Протестующие собирались выступить, среди прочего, с призывом создать условия для проведения честных выборов, освободить политических заключенных и разрешить конфликт в Нагорном Карабахе, сообщило интернет-издание "Кавказский узел". Власти предлагали активистам провести акцию не на площади, а на стадионе спортивного клуба в поселке Локбатан, указали в полиции.

Deutsche Welle

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