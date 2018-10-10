Европейские политики призвали власти в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Беларусь является единственным государством на европейском континенте, в котором до сих порт применяется такая мера наказания, заявили во вторник, 9 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
Thorbjormas Jaglandas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

И Евросоюз, и Совет Европы выступают за отмену высшей меры наказания во всем мире, подчеркнули политики во Всемирный день против смертной казни. Смертная казнь является "жестоким, варварским и унизительным методом и находится в противоречии с правом на жизнь", подчеркнули Могерини и Ягланд.

Европейский Союз и правительство Бельгии планируют провести в конце февраля 2019 года в Брюсселе 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все 47 государств, входящих в Совет Европы.

Deutsche Welle
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