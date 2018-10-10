И Евросоюз, и Совет Европы выступают за отмену высшей меры наказания во всем мире, подчеркнули политики во Всемирный день против смертной казни. Смертная казнь является "жестоким, варварским и унизительным методом и находится в противоречии с правом на жизнь", подчеркнули Могерини и Ягланд.

Европейский Союз и правительство Бельгии планируют провести в конце февраля 2019 года в Брюсселе 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все 47 государств, входящих в Совет Европы.