И Евросоюз, и Совет Европы выступают за отмену высшей меры наказания во всем мире, подчеркнули политики во Всемирный день против смертной казни. Смертная казнь является "жестоким, варварским и унизительным методом и находится в противоречии с правом на жизнь", подчеркнули Могерини и Ягланд.
Европейский Союз и правительство Бельгии планируют провести в конце февраля 2019 года в Брюсселе 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все 47 государств, входящих в Совет Европы.
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