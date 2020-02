Евросоюз не забывает о совершенном пять лет назад жестоком убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, заявила Европейская внешнеполитическая служба. В годовщину совершенного в центре Москвы преступления Брюссель призывает полностью и прозрачным образом его расследовать, а также привлечь к ответственности всех к нему причастных. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 27 февраля, официальным представителем главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петером Стано.

Russia: EU isn't forgetting brutal assassination of Boris Nemtsov 5 years ago.He remains inspiration to many at a time when civil society & independent #media in 🇷🇺 are increasingly constrained & freedoms curbed by restrictions. Борис Немцов #Россия https://t.co/vnsqmvqhzQ