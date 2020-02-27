Евросоюз не забывает о совершенном пять лет назад жестоком убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, заявила Европейская внешнеполитическая служба. В годовщину совершенного в центре Москвы преступления Брюссель призывает полностью и прозрачным образом его расследовать, а также привлечь к ответственности всех к нему причастных. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 27 февраля, официальным представителем главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петером Стано.
Russia: EU isn't forgetting brutal assassination of Boris Nemtsov 5 years ago.He remains inspiration to many at a time when civil society & independent #media in 🇷🇺 are increasingly constrained & freedoms curbed by restrictions. Борис Немцов #Россия https://t.co/vnsqmvqhzQ— Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 27, 2020
"Несмотря на многочисленные препятствия, Борис Немцов бесстрашно работал над продвижением демократических ценностей и политического плюрализма в России", - подчеркивается в документе. По словам Стано, Немцов "по-прежнему является источником вдохновения для многих, в то время как гражданское общество и независимые СМИ в России все больше притесняются, а свободы ограничиваются рестриктивным законодательством".
Убийство Немцова
Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.
Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге. В Москве 29 февраля пройдет согласованный марш памяти Немцова.
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