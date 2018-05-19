Брюссель может ввести пошлины на американские товары суммарно на 1,4 млрд евро. Это станет ответом на пошлины США на сталь и алюминий.
© Įmonės archyvas

Евросоюз в пятницу, 18 мая, представил во Всемирную торговую организацию (ВТО) список запланированных ответных пошлин, которые могут быть введены в ответ на аналогичную меру со стороны США в отношении изделий из стали и алюминия. Общий объем пошлин может составить 1,4 миллиарда евро. Именно в такую сумму в Брюсселе оценивают возможный ущерб от возможного введения пошлин Вашингтоном.

В список американских товаров, которые могут с 20 июня обложить дополнительными 25-процентными европейскими пошлинами, предположительно, включат апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.

Пошлины США введены с 23 марта. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. Компаниям из Евросоюза дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что на постоянной основе льготы европейским производителям предоставляться не будут, как того желают в Брюсселе.

Пока неясно, какое решение американской администрацией будет принято на практике. Белому дому предлагается ввести режим упрощения торговых процедур. В Евросоюзе заявляют, что только в случае урегулирования спора по пошлинам возможны переговоры по другим темам.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Порошенко подписал указ о выводе Украины из СНГ (19)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал...

Крушение пассажирского лайнера на Кубе: что нам известно

Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На...

ЕС представил в ВТО список ответных пошлин на продукцию из США (1)

Брюссель может ввести пошлины на американские товары...

Парламентские выборы в Ираке выиграл шиитский блок (3)

Блок под руководством духовный лидера шиитов выиграл...

CША прекращают программы помощи на северо-западе Сирии

По данным телеканала CBS News, решение принято с целью...

TOP новостей

После известий о скандальной переписке снизился рейтинг президента Литвы (74)

После того как в СМИ появилась информация о переписке...

Отдых в Паланге: дешевые предложения в частном секторе удивляют (20)

Несмотря на то, что качество услуг улучшилось, цены на...

Новый опрос: "крестьяне" восстанавливаются, скачок совершила Партия труда (2)

После того как Виктор Успасских вновь возглавил...

В выходные в Литве ожидается приятная погода

В выходные не стоит сидеть дома – погода обещает быть...

По Вильнюсу проехал "радужный" автобус (112)

19 мая в полдень по центральным улицам литовской...