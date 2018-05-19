Евросоюз в пятницу, 18 мая, представил во Всемирную торговую организацию (ВТО) список запланированных ответных пошлин, которые могут быть введены в ответ на аналогичную меру со стороны США в отношении изделий из стали и алюминия. Общий объем пошлин может составить 1,4 миллиарда евро. Именно в такую сумму в Брюсселе оценивают возможный ущерб от возможного введения пошлин Вашингтоном.

В список американских товаров, которые могут с 20 июня обложить дополнительными 25-процентными европейскими пошлинами, предположительно, включат апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.

Пошлины США введены с 23 марта. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. Компаниям из Евросоюза дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что на постоянной основе льготы европейским производителям предоставляться не будут, как того желают в Брюсселе.

Пока неясно, какое решение американской администрацией будет принято на практике. Белому дому предлагается ввести режим упрощения торговых процедур. В Евросоюзе заявляют, что только в случае урегулирования спора по пошлинам возможны переговоры по другим темам.