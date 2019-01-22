Еврокомиссия представила свой вариант контракта на транзит газа из России через Украину с начала 2020 года. Это "предложение покрывает три основных параметра будущего транзитного соглашения: продолжительность, объемы и тарифы", заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович по окончании трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией, состоявшихся в Брюсселе в понедельник, 21 января.
Сообщать какие-либо подробности он отказался, сославшись на то, что не хочет помешать достижению успешного результата. "Я уверен, что это справедливое предложение, основанное на нашем тщательном анализе", - добавил еврокомиссар. В то же время Шефчович, как пояснил он сам, считает необходимым, чтобы контракт был "полностью совместимым с ЕС" и долговременным, то есть со сроком действия не менее десяти лет. Объемы газа при этом должны быть "коммерчески жизнеспособными".
Следующая трехсторонняя встреча по газу на уровне министров состоится в мае, а пока эксперты продолжат разрабатывать соглашение. В мае же, по словам Мароша Шефчовича, наступит ясность после президентских выборов в Украине. "Если все пойдет хорошо и все участники будут работать на одну цель, я уверен, что этот процесс завершат успешно до конца этого года", - отметил Шефчович.
От России в переговорах участвовали министр энергетики страны Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер от Украины - министр иностранных дел Павел Климкин, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Действие нынешнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает 31 декабря 2019 года. Цель участников трехстороннего диалога - найти компромисс по поводу контракта с 1 января 2020 года.
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