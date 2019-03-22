Как передает из Брюсселя корреспондент DW, если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить "Брекзит" до 12 апреля. До этой даты Великобритания должна будет предоставить Европейскому совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий.

Главы государств и правительств стран - членов ЕС подтвердили, что "соглашение о выходе, о котором ЕС договорился с Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не подвергается сомнению". Любые односторонние обязательства и другие документы не должны противоречить сути данного договора.

Брюссель "призывает на всех уровнях продолжать работу", чтобы подготовиться к последствиям выхода Лондона из Евросоюза "с учетом всех возможных результатов", говорится в коммюнике.

Мэй обещает добиваться от парламента одобрения мягкого "Брекзита"

На решение Брюсселя уже отреагировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, готовность глав государств и правительств Евросоюза к переносу "Брекзита" задает четкий вектор действий для британских законодателей.

Глава британского правительства подтвердила, что 22 марта возвратится в Лондон и продолжит добиваться от парламентариев одобрения мягкого "Брекзита".

Кроме того, премьер-министр дала понять, что если парламент, несмотря на все усилия с ее стороны, провалит предложенную сделку, то затягиванию сроков "Брекзита" она предпочтет выход без соглашения. По ее словам, длительная отсрочка будет означать, что Лондону придется принять участие в выборах в Европарламент, чего Мэй хотелось бы избежать.

Как в свою очередь отметил председатель Европейского совета Дональд Туск, Лондон до 12 апреля сможет определиться, принимать ли участие в выборах депутатов Европарламента, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая. "Все возможности остаются открытыми", - указал Туск.