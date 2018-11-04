Брюссель планирует направить в Лондон дипломатическую миссию в составе 29 человек, которая будет представлять Евросоюз после завершения процедуры "Брекзита". Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает BBC. Дипмиссия будет называться делегацией, а не посольством, и станет частью внешнеполитического ведомства ЕС - Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Кроме того, часть миссии - в составе 5 человек - будет находиться в столице Северной Ирландии Белфасте для наблюдения за осуществлением соглашения о Северной Ирландии.

Еврокомиссия имеет представительства во всех государствах - членах ЕС. В настоящее время в британском офисе Евросоюза работает команда из 27 сотрудников. Как только Великобритания официально покинет ЕС в марте 2019 года, базирующееся в Вестминстере представительство будет официально заменено. Где будет располагаться штаб-квартира новой делегации, пока не сообщается.

Отдельно указывается, что представительства ЕС в Шотландии и Уэльсе, скорее всего, будут закрыты. Новый посол Евросоюза в Великобритании будет назначен позднее руководителем внешней политики Брюсселя Федерикой Могерини. ЕС располагает 140 делегациями в различных странах и организациях, включая ООН и ВТО.