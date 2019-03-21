Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что кратковременная отсрочка, о которой попросила Тереза Мэй, возможна.

По словам Туска, 27 стран-членов ЕС могут согласиться на отсрочку, но это будет зависеть от итогов нового голосования в Палате общин по договору о выходе, достигнутому между Лондоном и Брюсселем.

Однако в понедельник спикер Палаты общин Джон Беркоу постановил, что по правилам работы парламента, принятым еще в 1604 году, в течение одной сессии нельзя повторно выносить на рассмотрение уже отклоненный законопроект, если в него не внесены существенные изменения.

Договор о выходе Британии из ЕС уже дважды отклонялся парламентом.

"Не дольше, чем до 30 июня"

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

"Как премьер-министр я не готова откладывать Brexit дольше, чем до 30 июня", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

"Последствиями долгой отсрочки станут бесконечные часы и дни, которые парламент будет тратить на созерцание пуповины, связывающей нас с Европой, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие наших избирателей", — пояснила премьер-министр.

По словам Мэй, отсрочка Brexit не исключает возможности для Лондона выйти из ЕС без соглашения.

Премьер подтвердила, что хочет провести новое голосование по Brexit в парламенте с учетом своих предложений и последних договоренностей с Евросоюзом.

Мэй также подчеркнула, что участие Британии в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае, не входит в интересы ни Лондона, ни ЕС.

Член Консервативной партии и представитель евроскептиков Питер Боун, обращаясь к премьер-министру, заявил, что перенос сроков Brexit означает "предательство британского народа".

Представитель Лейбористской партии, в свою очередь, сообщил журналистам, что оппозиция намерена представить свою версию соглашения по выходу Британии из Евросоюза.

Заявление Терезы Мэй мгновенно отразилось на фондовом рынке: вскоре после ее выступления в парламенте курс фунта упал на один процент.

Объяснения и гарантии

В Европе на предложение Мэй отреагировали неоднозначно.

Глава комитета по международным делам парламента Германии Норберт Реттген написал в своем "Твиттере", что без поддержки кабинета министров и парламента Британии предложение Мэй не имеет смысла.

"Лидерам ЕС стоит повременить с решениями до тех пор, пока Британия не представит утвержденный план… ЕС не может становиться соучастником внутренних тактических маневров Мэй", — отметил он.

Глава МИД Испании Жозеп Боррель сказал агентству Рейтер, что Мадрид готов дать больше времени Британии, чтобы избежать тяжелого варианта Brexit без соглашения.

"Честно говоря, будет очень неприятно, если нам не удастся достичь его (соглашения)", — признался министр.

Представитель правительства Франции Бенжамен Гриво отметил, что ЕС не намерен автоматически разрешать Лондону отсрочить Brexit.

"Позиция Франции проста: премьер-министр Британии должна объяснить нам, на какой срок и по какой причине [вводится отсрочка], а также предоставить гарантии", — пояснил он.

"Серьезные последствия"

Параллельно Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отмечается, что перенос сроков выхода Британии из ЕС чреват "серьезными юридическими и политическими рисками".

"Любой вариант продления (сроков Brexit, предлагаемый Британии, должен заканчиваться либо 23 мая 2019 года, либо охватывать больший срок и предусматривать выборы в Европарламент", — говорится в заявлении.

12 марта Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. За новый вариант проголосовали 242 депутата, против — 391.

Предыдущее голосование по Brexit в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за — только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.

По итогам этих переговоров Тереза Мэй внесла в соглашение ряд изменений, но их не хватило для того, чтобы убедить депутатов поддержать ее вариант соглашения.

Согласно изначальным планам, Brexit должен состояться 29 марта 2019 года. Однако многие британские СМИ и эксперты в последние месяцы продолжали настаивать на том, что сделка по Brexit вряд ли будет завершена в срок.