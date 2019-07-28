Европейский Союз раскритиковал задержания более тысячи протестующих в Москве в субботу, 27 июля, во время митинга за свободные выборы. Данные задержания и избыточное применение силы в отношении мирных демонстрантов нарушают их права на свободу собраний и свободное выражение мнений, заявила в субботу вечером представитель ЕС Майа Косьянчич в Брюсселе.
Вместе с этим она от имени ЕС потребовала обеспечить равные возможности кандидатам на выборах Московской городской думы, которые состоятся 8 сентября. "Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств, данных Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.
Over a thousand peaceful demonstrators, including prominent opposition figures and journalists, have been detained in Moscow today. They were calling for free and democratic elections in Moscow in September 2019.#russia #EU4HumanRightshttps://t.co/SG3lieDm5G— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) July 27, 2019
Митинг за свободные выборы и допуск независимых кандидатов
В субботу, 27 июля, в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы. Тысячи людей требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.
К участию в данной акции ранее призывали москвичей соратница Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший член партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков, депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие незарегистрированные Мосизбиркомом кандидаты.
ОМОН действовал на митинге с особой жестокостью
Акция завершилась массовыми задержаниями. При этом силовики действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. По данным издания Baza, общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.
Опять задержания! Еще жестче!
Смотреть на это невыносимо, конечно. Просто невозможно на это смотреть. Москва, центр, сейчас pic.twitter.com/GLA1XSyAK2— DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019
Интернет-издания ОВД-Инфо сообщает, что общее количество задержанных в ходе акции в Москве составило 1388 человек. Среди них - несколько журналистов и писатель Виктор Шендерович. Полиция называет цифру в 1074 человека.
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