Задержание более тысячи человек на митинге оппозиции в Москве и неоправданное применение силы против мирных демонстрантов нарушают права на свободу собраний и мнений, заявили в Брюсселе.
Demonstracija Maskvoje
© AFP / Scanpix

Европейский Союз раскритиковал задержания более тысячи протестующих в Москве в субботу, 27 июля, во время митинга за свободные выборы. Данные задержания и избыточное применение силы в отношении мирных демонстрантов нарушают их права на свободу собраний и свободное выражение мнений, заявила в субботу вечером представитель ЕС Майа Косьянчич в Брюсселе.

Вместе с этим она от имени ЕС потребовала обеспечить равные возможности кандидатам на выборах Московской городской думы, которые состоятся 8 сентября. "Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств, данных Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

Митинг за свободные выборы и допуск независимых кандидатов

В субботу, 27 июля, в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы. Тысячи людей требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

К участию в данной акции ранее призывали москвичей соратница Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший член партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков, депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие незарегистрированные Мосизбиркомом кандидаты.

ОМОН действовал на митинге с особой жестокостью

Акция завершилась массовыми задержаниями. При этом силовики действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. По данным издания Baza, общее количество пострадавших на митинге достигло 77 человек.

Интернет-издания ОВД-Инфо сообщает, что общее количество задержанных в ходе акции в Москве составило 1388 человек. Среди них - несколько журналистов и писатель Виктор Шендерович. Полиция называет цифру в 1074 человека.

Deutsche Welle
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