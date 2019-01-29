Евросоюз считает недостаточными усилия интернет-гигантов, вроде Facebook Inc. и Google, по борьбе с распространением дезинформации в Сети. Об этом во вторник, 29 января, заявил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.
Предоставляемые сведения "недостаточны, непрозрачны и избирательны", посетовал он. В этой связи Еврокомиссия каждый месяц будет публиковать обобщающий отчет о проделанной корпорациями работе .
Политическая агитация должна стать прозрачнее
Брюссель отдал должное подписанию в сентябре 2018 года медиа-гигантами кодекса поведенияв отношении дезинформации. В то же время политическая реклама, распространяемая в соцсетях, должна стать прозрачнее в преддверии запланированных на май выборов в Европарламент, подчеркнул Кинг.
В конце 2018 года Лондон и Варшава договорились о создании в Польше нового подразделения, "которое будет напрямую противодействовать российской дезинформации и гарантирует быстрое выявление враждебной деятельности против государства или коммерческих объектов".
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