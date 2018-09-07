Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в украинские порты в акватории Азовского моря. Свободному доступу мешает, в частности, Керченский мост.
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Брюссель призывает Москву "обеспечить беспрепятственный доступ" европейских судов к украинским портам в Азовском море. Об этом говорится в поступившем DW в четверг, 6 сентября, комментарии представителя пресс-службы ЕС.

"На протяжении последних месяцев Россия все чаще и с преднамеренными целями блокировала и задерживала прохождение судов, в том числе тех, которые принадлежали государствам-членам ЕС и направлялись транзитом через Керченский пролив в порты Украины в Азовском море и из них", - отмечается в заявлении.

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Мешает Керченский мост

В Брюсселе уточняют, что свободному доступу в Азовское море мешает, в частности, 19-километровый керченский мост, соединяющий Таманский полуостров с аннексированным Россией Крымом.

Евросоюз "полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", подчеркивается в документе.

Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.

Deutsche Welle
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