Брюссель призывает Москву "обеспечить беспрепятственный доступ" европейских судов к украинским портам в Азовском море. Об этом говорится в поступившем DW в четверг, 6 сентября, комментарии представителя пресс-службы ЕС.
"На протяжении последних месяцев Россия все чаще и с преднамеренными целями блокировала и задерживала прохождение судов, в том числе тех, которые принадлежали государствам-членам ЕС и направлялись транзитом через Керченский пролив в порты Украины в Азовском море и из них", - отмечается в заявлении.
Мешает Керченский мост
В Брюсселе уточняют, что свободному доступу в Азовское море мешает, в частности, 19-километровый керченский мост, соединяющий Таманский полуостров с аннексированным Россией Крымом.
Евросоюз "полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", подчеркивается в документе.
Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.
В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.
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