Подписание Путиным указа о предоставлении паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" сразу после выборов в Украине свидетельствует о намерении РФ обострять конфликт в Донбассе.
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© A.Didžgalvio nuotr.

Европейский Союз обвинил власти РФ в совершении действий, разжигающих конфликт на востоке Украины. Подписанный российским президентом Владимиром Путиным указ о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" является "очередной атакой на суверенитет Украины", говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, распространенном в четверг, 25 апреля.

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Указ был опубликован спустя несколько дней после второго тура выборов украинского президента, что свидетельствует о "намерении России и далее дестабилизировать Украину и обострять конфликт", подчеркивается в документе. Предоставляя российские паспорта жителям регионов, находящихся под контролем сепаратистов, Москва продолжает расширять свое влияние в Донбассе, указала далее Косьянчич.


ЕС поддерживает независимость и территориальную целостность Украины

"Мы ожидаем, что Россия воздержится от данных действий, нарушающих минские договоренности и затрудняют полную реинтеграцию в Украину территорий, не находящихся под контролем правительства", - подчеркнула представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Косьянчич также призвала все стороны конфликта в Донбассе выполнить свои обязательства по "минским соглашениям" и подчеркнула, что Евросоюз по-прежнему полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями "ДНР" и "ЛНР"

В указе президента РФ, размещенном 24 апреля на сайте Кремля, отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории "ДНР" и "ЛНР". Сам Путин назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с действиями российской стороны. Президент Петр Порошенко назвал "незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса". В команде Владимира Зеленского, одержавшего победу на выборах президента Украины, заявили, что Москва указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса признала свою ответственность в качестве государства-агрессора.

Deutsche Welle
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