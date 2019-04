Европейский Союз обвинил власти РФ в совершении действий, разжигающих конфликт на востоке Украины. Подписанный российским президентом Владимиром Путиным указ о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" является "очередной атакой на суверенитет Украины", говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, распространенном в четверг, 25 апреля.

Указ был опубликован спустя несколько дней после второго тура выборов украинского президента, что свидетельствует о "намерении России и далее дестабилизировать Украину и обострять конфликт", подчеркивается в документе. Предоставляя российские паспорта жителям регионов, находящихся под контролем сепаратистов, Москва продолжает расширять свое влияние в Донбассе, указала далее Косьянчич.

Statement on the Russian decree enabling the simplified issuing of passports in certain areas of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions https://t.co/RXRw2zQHXx