Россия вернула Украине задержанные у Керченского пролива корабли позже положенного срока, считают в Европейском Союзе. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешнеполитической деятельности Майи Косьянчич, оказавшемся в распоряжении DW во вторник, 19 ноября.

В Евросоюзе напомнили, что Брюссель неоднократно призвал Москву выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву, принятое 25 мая. Согласно этому решению, Россия должна была незамедлительно освободить и вернуть в Украину суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и освободить всех арестованных украинских моряков.

ЕС ожидает, что Россия в соответствии с международным правом обеспечит свободу судоходства в Азовском море, а также Керченском проливе, которое соединяет его с Черным морем. В свою очередь, Киев "продемонстрировал конструктивный подход и стремление к разрешению конфликта, который стал последствием акта агрессии со стороны России в отношении Украины", отмечается в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности. Брюссель ожидает, что Москва поддержит эти усилия.

Россия вернула Украине корабли через год после захвата

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. Украина считает, что такого разрешения и не требовалось.

Арестованные при захвате кораблей моряки были возвращены на родину 7 сентября в рамках обмена пленными. 18 ноября Россия вернула Украине корабли. В МИД России суда назвали "вещественными доказательствами в продолжающемся уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы". "Их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется", так как необходимые следственные действия в отношении судов завершены, пояснили в ведомстве.