Брюссель настаивает на "оперативной и полной деэскалации" в целях защиты израильских и палестинских мирных граждан. Из сектора Газа были выпущены по Израилю до 200 ракет.
Raketos iš Gazos Ruožo apšaudo Izraelį
© AP / Scanpix

Брюссель считает "абсолютно недопустимыми ракетные удары по мирному населению" в Израиле. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич, обнародованном во вторник, 12 ноября.

"Сегодня утром Израиль провел операцию в секторе Газа в отношении высокопоставленного представителя палестинского "Исламского джихада", - напомнила Косьянчич.

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В ходе прицельного ракетного удара был ликвидирован один из лидеров этой радикальной группировки Баха Абу аль-Атта.

"В ответ из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южному и центральному Израилю", - отметила представитель внешнеполитической службы ЕС. Палестинские радикалы выпустили по израильской территории примерно 190 ракет, сообщили в этой связи в Армии обороны Израиля.

Брюссель настаивает на деэскалации

В Брюсселе выразили уверенность, что подобные атаки "абсолютно недопустимы и должны быть немедленно прекращены". ЕС настаивает на "оперативной и полной деэскалации" в целях защиты израильских и палестинских мирных граждан, подчеркивается в заявлении Косьянчич.

В Евросоюзе также отметили посреднические усилия Египта в вопросах двустороннего урегулирования.

"ЕС неоднократно указывал, что только политическое решение может положить конец этим продолжающимся циклическим актам насилия", - резюмировала Косьянчич.

Берлин выразил озабоченность

Берлин также выразил озабоченность в связи с произошедшими атаками.

"Нет оправдания насилию против мирных граждан", - отметил представитель МИД ФРГ.

Закрыты школы, прекращено движение транспорта

После ракетных ударов 12 ноября в южном и центральном районах Израиля были закрыты учебные заведения и административные учреждения. Вблизи сектора Газа частично прекращено движение железнодорожного транспорта.

По сообщениям израильских СМИ, одна из выпущенных из сектора Газа ракет попала в жилой дом на юге Израиля и разрушила его. В результате этого инцидента никто не пострадал. Вторая ракета рухнула на проезжую часть оживленной автострады. Здесь ранение получил один человек. Всего же, заявили в медицинской службе "Красный магендавид", с момента начала обстрелов помощь была оказана 39 пострадавшим.

Deutsche Welle

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