Противник аннексии украинского Крыма Россией был приговорен Верховным судом полуострова к 8 годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков".

ЕС "сегодня повторяет свой призыв", отмечается в документе, распространенном вскоре после вынесения вердикта. Запрет деятельности меджлиса (органа самоуправления крымских татар) и преследование его руководителей "представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения их прав", убеждены в Брюсселе.

За что осудили Чийгоза?

В феврале 2014 года у здания Верховной рады Крыма в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Его инициатором выступил глава меджлиса Рефат Чубаров. В свою очередь лидер пророссийской партии "Русское единство", ныне глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, созвал своих сторонников на контрмитинг.

Как заявили позднее в СК РФ, в результате массовых беспорядков у здания рады, погибли два человека и более 70 пострадали. По версии следствия, Чийгоз также участвовал в митинге. Ему вменяли в вину организацию массовых беспорядков. Адвокат подсудимого Николай Полозов назвал решение суда "приговором всему крымскотатарскому народу".

ЕС вступился за Ильми Умерова

Во внешнеполитической службе Евросоюза также призвали снять обвинения с другого замглавы меджлиса - Ильми Умерова. Российские власти подозревают его "в призывах к нарушению территориальной целостности РФ". В апреле 2016 года Умеров был задержан сотрудниками ФСБ в Бахчисарае, после чего его отвезли в Симферополь для предъявления обвинения.

"Подтверждаем нашу давнюю позицию, что все граждане Украины, незаконно задержанные на Крымском полуострове и в РФ, должны быть немедленно освобождены", - подчеркивают в ЕСВС.