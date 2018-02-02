Европейский Союз намерен предоставить возможность членства шести балканским государствам до 2025 года, сообщает издание Financial Times.
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Тем самым Брюссель надеется обновить сообщество, усилить контроль над миграцией и противодействовать усилению российского влияния на Балканах, пишет газета, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении документ Еврокомиссии, который, по ее данным, будет опубликован 6 февраля.

Несмотря на противодействие некоторых европейских стран дальнейшему расширению ЕС, в Брюсселе считают, что план скорого вступления балканских государств крайне важен для их интеграции в европейское сообщество, указывает далее издание. При этом речь идет об Албании, Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также Косово.

"В некотором отношении эти шесть стран не являются посторонними, они уже сейчас инсайдеры, и нам они нужны", — цитирует издание слова неназванного европейского дипломата. Он также подчеркнул, что временные рамки вступления балканских стран являются ориентировочными и могут быть изменены.

Одновременно Еврокомиссия намерена призвать данные государства разрешить имеющиеся двусторонние конфликты и бороться с коррупцией, а также указать на проблемы, которые за последние 10 лет приходилось решать другим новым членам ЕС. При этом считается, что Сербия и Черногория, уже ведущие переговоры о членстве в Евросоюзе, считаются наиболее вероятными кандидатами на скорое вступление.

Такой план является попыткой реализовать обещание председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера расширить ЕС после выхода из него Великобритании. В марте Юнкер посетит балканские страны, вступление которых в Евросоюз будет обсуждаться на майском саммите Евросоюза в Софии, пишет далее газета.

В середине сентября, выступая в Европарламенте с ежегодным посланием о ситуации в Евросоюзе, председатель Еврокомиссии заявил о необходимости преобразований административных структур ЕС, а также расширения еврозоны и всего Евросоюза. Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри Европейского Союза.

Deutsche Welle
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