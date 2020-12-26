Возможности Евросоюза повлиять на власти Беларуси ограничены, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. "Если нет тесных экономических отношений со страной, остается не так много опций", - сказал политик в пятницу, 25 декабря, в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам Борреля, ЕС не собирается ни наказывать все белорусское население при помощи санкций, "ни начинать войну". В этих условиях остается полагаться лишь на дипломатию. "Но нельзя давить слишком сильно, иначе мы подтолкнем Беларусь прямо в объятия России", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Санкции ЕС против Беларуси

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что Брюссель ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко. В штрафной список включены 29 физических лиц и семь белорусских компаний и организаций. С октября ЕС уже ввел санкции в отношении 88 белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента Беларуси и жестких разгонов акций протеста.

Санкции были наложены и на самого Александра Лукашенко и руководителей силовых органов страны. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, подлежат заморозке.

Санкции США против Беларуси

В свою очередь, Вашингтон расширил санкции в отношении Беларуси 23 декабря. Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, ответственных за "подрыв белорусской демократии", а Министерство финансов США ввело санкции в отношении Центральной избирательной комиссии Беларуси, подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности, ГУВД минского горисполкома и минского ОМОНа.

Протесты в Беларуси

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.