ЕС начнет подготовку ко второй фазе переговоров по Brexit

Соответствующее решение было принято в пятницу, 20 октября, на саммите ЕС в Брюсселе, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Однако само решение о начале второй фазы переговоров может быть принято не раньше декабря, когда состоится следующий саммит ЕС.
Лондон настаивает на скорейшем начале второго этапа переговоров, предметом обсуждения на котором станут взаимоотношения ЕС и Великобритании после Brexit и торговые вопросы. Однако ранее европейские политики, в том числе и канцлер Германии Ангела Меркель, неоднократно заявляли о том, что время для обсуждения отношений с Лондоном после Brexit еще не пришло.
"Нынешнее состояние еще не позволяет начинать вторую фазу переговоров", - заявила Меркель 19 октября.
Основные разногласия между ЕС и Великобританией по-прежнему вызывают финансовые обязательства Лондона после выхода из Евросоюза. Глава правительства Нидерландов Марк Рютте призвал британского премьера Терезу Мэй как можно скорее урегулировать финансовую проблему.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что все без исключения страны Евросоюза придерживаются единой позиции в этом вопросе.
Права европейцев в Великобритании после Brexit
Тереза Мэй предприняла попытку переключить внимание с финансовых обязательств Лондона на положение живущих в Великобритании европейцев. В открытом письме британского премьер-министра, опубликованном 19 октября, говорится, что "граждане стран ЕС, проживающие сегодня в Великобритании на законных основаниях, смогут оставаться в стране и дальше".
При этом у них останется не только право на дальнейшее проживание, но и на получение медицинских услуг, пенсий и других социальных пособий, заверила Мэй.
По прибытии в Брюссель Мэй также заявила, что Великобритания хотела бы продолжать сотрудничать с ЕС в вопросах безопасности и обороны.
"Совместная работа по этим важнейшим вопросам остается ключевым моментом", - заявила глава правительства Великобритании.
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