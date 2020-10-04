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Требование Минска о сокращении диппредставительств Польши и Литвы в Беларуси "необоснованно и вызывает сожаление", заявил глава европейской дипломатии.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© AP / Scanpix

Европейский Союз отреагировал на требование белорусских властей о сокращении диппредставительств Польши и Литвы в Беларуси. Как указано в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в воскресенье, 4 октября, дипломатический демарш Минска необоснован и вызывает сожаление. "Это противоречит логике диалога и лишь еще больше изолирует власти в Минске", - указывается в заявлении.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС напомнил Минску, что 1 октября все члены Евросоюза призвали белорусские власти "прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать инклюзивный национальный диалог". Боррель уверен, что попытки белорусских властей нанести удары по отдельным членам ЕС не приведут к ослаблению единой позиции Евросоюза в отношении Минска. "ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избрать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства", - отметил глава европейской дипломатии.

"Ввиду однозначно деструктивной деятельности"

2 октября в МИД Беларуси были вызваны послы Польши и Литвы. Как отметил официальный представитель белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз, которого цитирует агентство "Интерфакс", "ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран".
Он также пояснил, что дипломатам было предложено до 9 октября привести состав своих диппредставительств в Беларуси к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах. "Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18", - отметил Глаз.

В МИД Литвы уже заявили, что пока не рассматривают возможность отзыва своего посла и не собираются ничего решать "о сокращении пресонала". Аналогичную позицию занял и МИД Польши.

В Минске, комментируя решение Вильнюса и Варшавы, подчеркнули что предложение МИД Беларуси обязательно для выполнения.

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