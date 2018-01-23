Решение принято в связи с экспертной оценкой обязательств на высшем политическом уровне, взятых этими юрисдикциями по устранению недостатков, на которые указывал Евросоюз.
"Наш список уже доказал свою ценность. Юрисдикции по всему миру работали над тем, чтобы взять на себя обязательства реформировать свою политику", - пояснил Владислав Горанов, министр финансов Болгарии, которая председательствует в Совете ЕС.
В черном списке "налоговых гаваней" ЕС остается еще девять стран и территорий: Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго.
Рассматривалось удаление из перечня Бахрейна, однако его в конечном счете порекомендовали оставить в черном списке.
В декабре прошлого года Совет ЕС утвердил черный список из 17 офшоров, к которым могут быть применены санкции в рамках обеспечения финансовой и налоговой прозрачности сделок.
В список тогда вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.
Еще 47 государств и территорий тогда же были включены в так называемый серый список ЕС.
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