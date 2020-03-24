aA
Совет Евросоюза по экономике и финансам поддержал предложение Еврокомиссии о временной приостановке действия Пакта стабильности и роста из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении совета.
Europos Centrinis Bankas
Europos Centrinis Bankas
© Reuters / Scanpix

Приостановка действия документа позволит властям делать дополнительные вливания в экономику. По мнению министров финансов стран ЕС, мера обеспечит необходимую гибкость для принятия решений по поводу поддержки систем здравоохранения стран и защиты граждан.

"Пандемия COVID-19 привела к серьезному экономическому шоку, который уже оказывает существенное негативное влияние на Европейский Союз. Последствия для нашей экономики будут зависеть как от продолжительности пандемии, так и от мер, принимаемых национальными властями и на европейском уровне", - заявили в совете.

Статьи по теме:
Шапока: министры утвердят использование фонда помощи еврозоны для борьбы с вирусом  (14)
Новые рекомендации в Литве: без маски - только в автомобиле, одноразовые перчатки, контакт не дольше 15 минут  (28)

Пакт стабильности и роста был принят в 1997 году в Амстердаме, это базовый документ еврозоны. По нему страны ЕС обязаны соблюдать условия о том, что годовой дефицит бюджета не должен составлять более 3% ВВП, а национальный долг обязан быть меньше 60% валового продукта, пишет "Новая газета".

Действие Пакта приостановили впервые. В еврозону входят 19 из 27 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС, передает радио "Свобода". На нарушившие Пакт стабильности и роста страны ранее могли быть наложены крупные штрафы.

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве установили еще 8 случаев коронавируса (16)

На данный момент в Литве подтверждено 187 случаев...

TOP новостей

Литва переходит на новый этап: каждый человек - потенциальный источник вируса  новое предложение (32)

Литва переходит на новый этап: каждый человек -...

Povilas Poderskis Povilas Poderskis, Remigijus Šimašius

Глава администрации Вильнюсской мэрии: карантину подвергнутся все вернувшиеся

Согласно постановлению, подписанному главой Минздрава...

Россиян призывают вернуться на родину: как это сделать из Литвы

На сегодняшний день правительство Литвы продлило...

В Литве в первый раз коронавирус установлен у ребенка  заболела семья врачей (3)

Минздрав Литвы сообщает, что утром был получен...

В Литве установили еще 8 случаев коронавируса (16)

На данный момент в Литве подтверждено 187 случаев...

|Maža didelių žinių kaina