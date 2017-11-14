ЕС исключил FARC из списка террористических организаций

Соответствующее решение принято на заседании глав МИД стран ЕС в понедельник, 13 ноября, и действует со следующего дня, сообщила представитель Брюсселя.

В рамках миротворческого процесса в Колумбии FARC была преобразована в политическую партию, а ее лидер Родриго Лондоньо, известный под псевдонимами Тимолеон Хименес и Тимошенко, заявил о намерении участвовать в выборах президента Колумбии в 2018 году.

Мирный договор

В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер FARC Тимошенко после продолжавшихся около четырех лет переговоров подписали мирный договор, положивший конец полувековой гражданской войне.

"Мы завершаем конфликт с FARC и закладываем краеугольный камень в фундамент стабильного и прочного мира. Будущие поколения требуют, чтобы мы передали им новую страну, страну, где царит мир", - сказал Сантос, добавив, что подписанный ныне мирный договор нужно как можно скорее воплотить в жизнь.

Со своей стороны Лондоньо-Тимошенко заявил, что "впредь единственным оружием в Колумбии будет слово".

"Наше прошлое было написано пулями, наше будущее напишет образование", - добавил он, подписав мирный договору ручкой, сделанной из гильзы.

В результате вооруженного конфликта между леворадикалами, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, еще более 6,5 млн человек были вынуждены покинуть родные места. За успех в переговорах с повстанцами президент Колумбии в 2016 году получил Нобелевскую премию мира.