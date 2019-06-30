ЕС и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле

Торговый договор между ЕС и Вьетнамом предусматривает существенное снижение пошлин. В Брюсселе во вьетнамской экономике видят большой потенциал.
© Asmeninio albumo nuotr.

Европейский Союз и Вьетнам в воскресенье, 30 июня, заключили соглашение о свободной торговле. В присутствии премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фук, комиссара ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём и других политиков в Ханое было подписано соглашение, которое включает положения о защите инвестиций. Европарламент и парламент Вьетнама должны одобрить заключенное соглашение.

Договор предусматривает также существенное снижение таможенных пошлин в ближайшие годы. После вступления в силу соглашения около двух третей товаров будут освобождены от таможенных пошлин. Достигнуты также договоренности о том, как обращаться с интеллектуальной собственностью, а также об обязательстве соблюдать основные стандарты Международной организации труда - такие как запрет на детский труд. Это также включает в себя обязательства по следованию положениям Парижского соглашения по климату.

Статьи по теме:
ФОТО, ВИДЕО: Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию Северной Кореи
Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне  (6)

"Это самое амбициозное соглашение о свободной торговле, которое ЕС когда-либо заключал с развивающейся страной", - заявила Мальмстрём. ЕС оценивает долгосрочный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама в 15 процентов. Хотя Вьетнам является одной из самых бедных стран в мире, он также является быстро растущей экономикой, в частности, в 2018 году ВВП страны вырос на 7,08 процента. Вьетнам является важным торговым партнером ЕС в Юго-Восточной Азии. В 2018 году вьетнамский импорт в ЕС составил более 37 миллиардов евро, в основном, это одежда, мобильные телефоны и запчасти.

При этом вьетнамские правозащитники подвергли критике заключенный договор. Активисты призвали Брюссель потребовать от Ханоя крупных политических реформ. В стране, помимо прочих проблем, есть большое количество политзаключенных, чье существование отрицается вьетнамским руководством.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Мисюнас обсудил с вьетнамским коллегой нелегальную миграцию и дальнейшее сотрудничество

В пятницу в Вильнюсе министр внутренних дел Литвы...

СМИ: Utenos trikotazas ищет швей во Вьетнаме и в Индии (2)

Компания по производству текстильных изделий Utenos...

Южнокорейские СМИ: Ким Чен Ын казнил пять дипломатов после саммита с Трампом (11)

В КНДР , после провала саммита с президентом США...

Водитель фуры перевозил нелегалов из Вьетнама (2)

Калварийские пограничники закрыли в КПЗ водителя фуры...

В мире

"Третий из Солсбери": генерал-майор и руководитель операции - кто он? (8)

Старший офицер российской военной разведки Денис...

ЕС и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле

Торговый договор между ЕС и Вьетнамом предусматривает...

Десятки тысяч суданцев вышли на протесты против военного совета страны

Полиция в Судане применила в адрес протестующих...

В Польше уволили сотрудника IKEA из-за его отказа участвовать в акциях ЛГБТ (9)

Министерство юстиции Польши отреагировало на...

В Казахстане прошли оппозиционные митинги (4)

В крупнейших городах Казахстана – Алматы и...

TOP новостей

В Литве будут усиленно контролировать движение на электросамокатах (4)

С 1 июля в течение всего летнего сезона будет усилен...

Klaipėdos universitetas Klaipėdos universiteto miestelis

На перепутье культур: в Клайпедском университете вновь заговорят по-русски (77)

Клайпеда должна стать образовательным центром для...

Предупреждение водителям: во время жары в автомобиле можно легко отравиться (11)

Токсичные вещества в салоне автомобиля можно...

Paštas Aikštė

Сельские жители чувствуют себя покинутыми на произвол судьбы: пусть закрывают все (40)

"Закроем все и оставим лишь храмы, а потом придем к...

Литовские политики в Польше отметят 450-летие Люблинской Унии (40)

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и ещё 8...