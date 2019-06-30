ЕС и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле

Европейский Союз и Вьетнам в воскресенье, 30 июня, заключили соглашение о свободной торговле. В присутствии премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фук, комиссара ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём и других политиков в Ханое было подписано соглашение, которое включает положения о защите инвестиций. Европарламент и парламент Вьетнама должны одобрить заключенное соглашение.

Договор предусматривает также существенное снижение таможенных пошлин в ближайшие годы. После вступления в силу соглашения около двух третей товаров будут освобождены от таможенных пошлин. Достигнуты также договоренности о том, как обращаться с интеллектуальной собственностью, а также об обязательстве соблюдать основные стандарты Международной организации труда - такие как запрет на детский труд. Это также включает в себя обязательства по следованию положениям Парижского соглашения по климату.

"Это самое амбициозное соглашение о свободной торговле, которое ЕС когда-либо заключал с развивающейся страной", - заявила Мальмстрём. ЕС оценивает долгосрочный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама в 15 процентов. Хотя Вьетнам является одной из самых бедных стран в мире, он также является быстро растущей экономикой, в частности, в 2018 году ВВП страны вырос на 7,08 процента. Вьетнам является важным торговым партнером ЕС в Юго-Восточной Азии. В 2018 году вьетнамский импорт в ЕС составил более 37 миллиардов евро, в основном, это одежда, мобильные телефоны и запчасти.

При этом вьетнамские правозащитники подвергли критике заключенный договор. Активисты призвали Брюссель потребовать от Ханоя крупных политических реформ. В стране, помимо прочих проблем, есть большое количество политзаключенных, чье существование отрицается вьетнамским руководством.