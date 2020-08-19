Европейский Союз и Великобритания после короткой летней паузы возобновили в среду, 19 августа, переговоры об отношениях после "Брекзита". В течение двух дней около 100 экспертов будут обсуждать в Брюсселе в составе рабочих групп спорные вопросы, касающиеся будущих правил конкуренции, прав на рыболовство, сотрудничества в сфере юстиции и поставок.
Великобритания вышла из Евросоюза 31 января нынешнего года. В переходную фазу до конца текущего года она еще остается в составе внутреннего рынка ЕС и таможенного союза. Переговоры о заключении нового торгового соглашения, однако, уже многие месяцы не продвигаются вперед. Это соглашение должно быть ратифицировано не позднее октября, в противном случае будет угрожать хаотичный "Брекзит".
Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Принятые правительством Литвы новшества: меняются условия проведения мероприятий (5)
В среду правительство Литвы еще раз изменило...
ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси (41)
По словам канцлера ФРГ Меркель, голосование не было ни...
Беларусь - 11 день протестов: забастовки продолжаются, Лукашенко наступает, кто и как может помочь протестующим? (51)
В Беларуси идет 11 день протетстов против насилия...
Правительство Литвы намерено пересмотреть порядок ношения масок в кафе (9)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Перед мероприятием "Путь свободы" – предупреждение эпидемиологов: маски и перчатки (25)
В выходные в Литве состоится грандиозное мероприятие,...