Новое соглашение между США и Евросоюзом облегчит поставщикам американской говядины доступ на европейский рынок. "ЕС ставит нам огромные барьеры, но мы только что сломали первый из них", - заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 августа. "Американская говядина считается лучшей в мире", - добавил глава государства при подписании документа.
Трамп назвал соглашение успехом для американских фермеров и европейских потребителей. Теперь документ должна утвердить европейская сторона. В течение первого года после вступления его в силу объем экспорта говядины из США в ЕС вырастет на 46 процентов, отметил американский президент.
В середине июня Еврокомиссия объявила, что часть годовой квоты на поставки говядины объемом в 45 тысяч тонн будет зарезервирована для американских поставщиков. В первый год доля США составит немногим более 18 тысяч тонн, однако в течение семи лет может достичь 35 тысяч, утверждают знакомые с ситуацией представители Еврокомиссии.
В выигрыше от квоты были Австралия, Аргентина и Уругвай
Евросоюз еще в 1988 году запретил ввоз мяса животных, в производстве которого используются гормоны. В 1999 году Вашингтон в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) вел таможенные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Евросоюза. Десять лет спустя стороны достигли соглашения - тогда была введена квота на импорт высококачественного мяса без применения гормонов.
Однако она касалась не только США, но и других государств-поставщиков. В конечном итоге выгоду получили, в числе прочих, Австралия, Аргентина и Уругвай, поскольку предлагали свою продукцию по более низким ценам, чем Соединенные Штаты.
Брюссель надеется охладить торговый конфликт с Вашингтоном
В ЕС рассчитывают, что предоставленные США уступки ослабят напряженность в торговом конфликте Брюсселя и Вашингтона. Евросоюз хочет "начать новую фазу в отношениях с США", заявил ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган.
В 2018 году страны Евросоюза занимали первое место среди экспортных рынков для США. Кроме того, ЕС являлся вторым по величине импортером в Соединенные Штаты.
ЕС и США договорились об увеличении поставок американской говядины (1)
Квота ЕС на импорт говядины без гормонов - 45 тысяч тонн в...
Трамп хочет привлечь КНР к новому договору о разоружении (1)
Президент США Трамп утверждает, что руководство Китая...
Выдвинутый Трампом конгрессмен-республиканец отказался от выдвижения на пост директора Нацразведки США
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф...
Аномальное тепло в Арктике: в Гренландии вновь вспыхнула растительность
В Гренландию пришла аномально теплая погода, вызванная...
TOP новостей
Портрет бедствующих жителей Литвы: безработный лет 50 с Passat, который уже не ездит (26)
Портрет бедствующего жителя Литвы выглядит так: это...
Мекка вильнюсских гурманов: цены высокие, но обоснованные (82)
На улице Укмергес в Вильнюсе находится рынок Benedikto...
Синоптик рассказала о прогнозах на оставшуюся часть лета
Несмотря на то, что в последние дни погода отдыхающих не...
Из-за июньской жары в Литве обычные овощи продают по необычной цене (5)
Засуха, которая наблюдалась в Литве в мае и июне этого...
Экс-депутат парламента пожаловался на Литву в Страсбургский суд (4)
Бывший депутат литовского парламента Александр...