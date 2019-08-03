Новое соглашение между США и Евросоюзом облегчит поставщикам американской говядины доступ на европейский рынок. "ЕС ставит нам огромные барьеры, но мы только что сломали первый из них", - заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 августа. "Американская говядина считается лучшей в мире", - добавил глава государства при подписании документа.

Трамп назвал соглашение успехом для американских фермеров и европейских потребителей. Теперь документ должна утвердить европейская сторона. В течение первого года после вступления его в силу объем экспорта говядины из США в ЕС вырастет на 46 процентов, отметил американский президент.

В середине июня Еврокомиссия объявила, что часть годовой квоты на поставки говядины объемом в 45 тысяч тонн будет зарезервирована для американских поставщиков. В первый год доля США составит немногим более 18 тысяч тонн, однако в течение семи лет может достичь 35 тысяч, утверждают знакомые с ситуацией представители Еврокомиссии.

В выигрыше от квоты были Австралия, Аргентина и Уругвай

Евросоюз еще в 1988 году запретил ввоз мяса животных, в производстве которого используются гормоны. В 1999 году Вашингтон в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) вел таможенные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Евросоюза. Десять лет спустя стороны достигли соглашения - тогда была введена квота на импорт высококачественного мяса без применения гормонов.

Однако она касалась не только США, но и других государств-поставщиков. В конечном итоге выгоду получили, в числе прочих, Австралия, Аргентина и Уругвай, поскольку предлагали свою продукцию по более низким ценам, чем Соединенные Штаты.

Брюссель надеется охладить торговый конфликт с Вашингтоном

В ЕС рассчитывают, что предоставленные США уступки ослабят напряженность в торговом конфликте Брюсселя и Вашингтона. Евросоюз хочет "начать новую фазу в отношениях с США", заявил ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган.

В 2018 году страны Евросоюза занимали первое место среди экспортных рынков для США. Кроме того, ЕС являлся вторым по величине импортером в Соединенные Штаты.