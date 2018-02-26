ЕС и ООН требуют выполнять резолюцию о прекращении огня в Сирии

Европейский Союз на фоне сообщений о непрекращающихся боевых действиях в Сирии потребовал соблюдать принятую недавно резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня. Вместе со всеми международными и региональными партнерами Брюссель продолжит работу над улучшением ситуации, заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини перед началом встречи глав МИД стран ЕС в понедельник, 26 февраля. Могерини планирует 27 февраля обсудить ситуацию в Сирии с высокопоставленным представителем ООН.

"Вина лежит на странах Совбеза ООН с правом вето"

Генсек организации Антониу Гутерриш и верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн также призвали правительство в Дамаске соблюдать режим прекращения огня. "Восточная Гута не может ждать, настало время прекратить этот кромешный ад", — заявил Гутерриш на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Зейд в свою очередь возложил вину за непрекращающееся насилие в Сирии на постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Верховный комиссар ООН обратился, в частности, к России, Китаю и США, обвинив их в воспрепятствовании принятию резолюций, способных защитить мирное население Сирии.

Не менее 10 новых жертв

По данным правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), войска президента Асада 26 февраля продолжили обстрел в районе Восточной Гуты, территорию которой контролируют повстанцы. В ходе нападения на город Дума погибли не менее 10 человек, утверждают в SOHR.

24 февраля члены Совбеза ООН приняли резолюцию, предполагающую введение в Сирии 30-дневного режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи. Режим тишины не распространяется на военные операции против "Исламского государства", "Аль-Каиды" и "Фронта ан-Нусры". Члены СБ пытались согласовать документ днем ранее, но им не сразу удалось уладить все спорные вопросы из-за ряда возражений России.