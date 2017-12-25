Информацию также подтвердили три источника в дипломатических кругах России. Но, по словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, за голосованием проследят депутаты национальных парламентов ряда европейских стран.

В БДИПЧ ОБСЕ объявили, что за ходом голосования на президентских выборах в России в 2018 году будут наблюдать 500 специалистов, но в Крым представители этой организации не поедут.

"Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств — участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе", — заявил "Известиям" пресс-секретарь организации Томас Ример.

Такую же позицию занимает и Евросоюз, который после воссоединения Крыма с Россией ввел в 2014 году экономические санкции против Москвы, которые включали, помимо прочего, запрет на импорт произведенных на полуострове товаров, инвестиции и оказание туристических услуг.

"Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым. Это абсолютно точно. Пока еще не согласованы окончательные списки тех, кто поедет в Россию. На данный момент ведутся переговоры с принимающей стороной", — сказал "Известиям" евродепутат Томаш Здэховски.

Москва ожидает, что количество иностранных наблюдателей на президентских выборах в марте 2018 года превысит 685 человек. МИД РФ сейчас ведет работу по определению проблемных вопросов с зарубежными коллегами. Один из них — присутствие специалистов мониторинговых миссий в Крыму.

Несмотря на официальную позицию Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за волеизъявлением крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран — членов ЕС. В группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра. "Их присутствия на полуострове будет вполне достаточно, а их голос будет услышан в мировом сообществе", — сказал Леонид Слуцкий.

Зарубежные эксперты будут допущены на избирательные участки и в региональные и территориальные избиркомы, но у Москвы есть право поставить перед миссиями вопрос о невключении отдельных людей в списки наблюдателей. Речь идет о персонах, замеченных в русофобских кампаниях.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ожидает рекордное количество международных наблюдателей на выборах.