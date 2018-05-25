"Я призываю Россию полностью поддерживать все усилия, направленные на привлечение виновных к ответственности в соответствии с 1266-й резолюцией Совета Безопасности ООН", - заявил Столтенберг в пятницу, 25 мая. По его словам, крушение рейса MH17 стало глобальной трагедией, и виновные в этом должны понести наказание.

Европейский Союз обратился к России с аналогичным призывом - сотрудничать со следствием, чтобы привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении главы Европейской внешнеполитической службы Федерики Могерини, распространенном 25 мая.

Несколькими часами ранее Нидерланды и Австралия официально возложили вину на Россию за катастрофу малайзийского "Боинга" летом 2014 года. Обе страны решили начать юридическую процедуру с целью привлечь российское государство к ответственности. Кроме того, глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвал Москву выплатить компенсации родным и близким погибших.

24 мая представители Международной следственной группы заявили, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая пассажирский самолет, принадлежала российским вооруженным силам. По данным следствия, "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.