Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву признать ее ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга" на востоке Украины и сотрудничать с международным расследованием инцидента.
© Reuters/Scanpix

"Я призываю Россию полностью поддерживать все усилия, направленные на привлечение виновных к ответственности в соответствии с 1266-й резолюцией Совета Безопасности ООН", - заявил Столтенберг в пятницу, 25 мая. По его словам, крушение рейса MH17 стало глобальной трагедией, и виновные в этом должны понести наказание.

Статьи по теме:
Российская оппозиция: Кремль будет покрывать тех, кто сбил самолет MH17  (4)

Европейский Союз обратился к России с аналогичным призывом - сотрудничать со следствием, чтобы привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении главы Европейской внешнеполитической службы Федерики Могерини, распространенном 25 мая.

Несколькими часами ранее Нидерланды и Австралия официально возложили вину на Россию за катастрофу малайзийского "Боинга" летом 2014 года. Обе страны решили начать юридическую процедуру с целью привлечь российское государство к ответственности. Кроме того, глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвал Москву выплатить компенсации родным и близким погибших.

24 мая представители Международной следственной группы заявили, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая пассажирский самолет, принадлежала российским вооруженным силам. По данным следствия, "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Как Кремль ведет информационную войну против Германии

"Российские медиа в Германии. Независимая журналистика...

ЕС и НАТО призвали Россию взять ответственность за крушение "Боинга" (11)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву признать...

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении MH17 (416)

Австралия и Нидерланды возложили на Россию...

Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном (2)

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с...

В канадском ресторане взорвалась бомба: ранения получили 15 человек

В канадском городе Миссиссога провинции Онтарио 15...

TOP новостей

Литва по-прежнему лидер по употреблению алкоголя в мире  правящие обещают изменить ситуацию (114)

Литва по-прежнему лидер по употреблению алкоголя в...

ЕС и НАТО призвали Россию взять ответственность за крушение "Боинга" (11)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву признать...

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении MH17 (416)

Австралия и Нидерланды возложили на Россию...

Эксперты ОЭСР: нет данных о снижении эмиграции из Литвы (10)

Литва по условиям труда и уровню зарплат все еще...

Консерваторы Литвы предупреждают о возможном шантаже России перед выборами (28)

Члены парламентской фракции Союза...