ЕС и Иран начали использовать новый финансовый механизм для обхода санкций США

Через созданный Францией, Великобританией и Германией механизм Instex для торговли с Ираном уже были осуществлены первые финансовые трансакции. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили представители Евросоюза после прошедших в Вене консультаций по иранской ядерной программе.

Задачей этого европейского финансового механизма внешнеторговых расчетов является защита участников сделок с Ираном от американский санкций. Центральный офис Instex находится в Париже, возглавляет его немец Пер Фишер (Per Fischer).

На начальном этапе механизм планируется использовать только в гуманитарных целях и лишь затем открыть его для бизнеса. Агентство Reuters отмечает, что Instex является скорее политическим сигналом: полностью возместить убытки от американских санкцией он не сможет.

Между тем в начале июля Иран намеревается выполнить свои угрозы и отказаться от еще одной части обязательств по ядерной сделке. 7 июля страна предпримет новые шаги с тем чтобы сократить свою обещания, касающиеся соглашения 2015 года, приводит слова секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани иранское агентство "Фарс".

По его словам, европейские партнеры по соглашению недостаточно сделали, чтобы спасти этот договор.