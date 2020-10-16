ЕС и Британия ввели санкции против Кириенко и Бортникова за отравление Навального

Персональные санкции также введены в отношении начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в "Официальном журнале" Евросоюза.

Именно эти фамилии накануне называли источники New York Times.

В санкционный список, как и ожидали СМИ (в частности, немецкое агентство DPA), включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания "Новичка". Ядом из группы "Новичок", по мнению специалистов из Германии, Франции и Швеции был отравлен Навальный.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку финансовых активов. Они вступают в силу со дня публикации, то есть с 15 октября.

Такие же санкции в четверг ввела Великобритания.

Ранее на этой неделе стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили ввести против России санкции в связи с отравлением Навального.

Совет ЕС в своем постановлении называет Навального известным оппозиционным лидером, который был отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", что установила специализированная лаборатория бундесвера.

"Ввиду продолжающейся угрозы распространения и применения химического оружия шесть лиц и одно юридическое лицо должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - сказано в постановлении. Далее дается оценка каждому из шести участников санкционного листа.

Почему эти люди

Начальник управления президента России по внутренней политике Ярин был также назначен в рабочую группу в администрации президента, цель которой заключалась в противодействии влиянию Навального в российском обществе, в том числе с помощью операций, направленных на его дискредитацию, говорится в постановлении.

Совет ЕС напоминает, что Навальный подвергался систематическим преследованиям и что оппозиционер был под пристальным контролем властей во время поездки в Сибирь, которая закончилась госпитализацией. "Новичок" доступен только государственным органам, из чего "можно сделать вывод, что отравление Алексея Навального было возможно только с согласия администрации президента", сказано в документе.

"С учетом своей руководящей роли в этом управлении, Андрей Ярин отвечает за оказание помощи лицам, которые осуществили или были причастны к отравлению Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок", - указано в постановлении.

Кириенко как первый замглавы администрации президента отвечает за внутреннюю политику. Как и в случае с Яриным, совет принял во внимание его руководящую роль и возложил на него ответственность за помощь тем, кто был причастен к отравлению.

Полпред Меняйло отвечает за реализацию политики Кремля в Сибири, и поэтому Евросоюз также отнес его к числу тех, кто не может не нести ответственность за произошедшее с Навальным.

О Бортникове в постановлении сказано: "Навальный находился под наблюдением в момент отравления, из чего можно сделать вывод, что отравление было возможно только при участии ФСБ". Поэтому директор спецслужбы несет, с точки зрения ЕС, ответственность, поскольку возглавляет ее.

Попов, по данным ЕС, в качестве замминистра обороны отвечает за исследовательскую деятельность, в том числе за научно-технические разработки. Минбороны России взяло на себя ответственность за запасы химического оружия, унаследованные от СССР, а использование химоружия на территории России "могло быть только результатом умысла или халатности со стороны министерства".

Криворучко - заместитель министра обороны, курирующий вооружения, что включает в себя надзор за запасами оружия, поэтому, говорится в постановлении, несет ответственность за оказание помощи лицам, которые были причастны к отравлению Навального.

Что узнали СМИ

Как писала New York Times, санкции могут ввести в отношении узкого круга представителей российской элиты, которые на протяжении многих лет были близки к президенту Владимиру Путину.

Aleksandras Bortnikovas © Sputnik / Scanpix

Это Бортников, Кириенко и его подчиненный Ярин, еще накануне сообщило американское издание, ссылаясь на свои европейские источники. Вместе с ними под санкции, заранее узнала газета, могут попасть заместители министра обороны Криворучко и Попов, а также полпред президента Меняйло.

Считается, что лица, которым грозит замораживание активов и запреты на поездки в ЕС, знали об отравлении или участвовали в его планировании, заявили New York Times три высокопоставленных европейских чиновника на условиях анонимности.

Немецкая Süddeutsche Zeitung приводила такой же список персоналий, но в нем также фигурировал предприниматель Евгений Пригожин.

Французская газета Le Monde не публиковала фамилии россиян, которые попадут под санкции, но указывала, что они грозят Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Le Monde первой сообщила, что санкции за Навального грозят шести физическим лицам.

Зеркальный ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел логики в выборе шести представителей российских властей для включения в санкционный список.

"Решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего кроме сожаления не вызывает", - сказал Песков. Он назвал санкции сознательным недружественным шагом в отношении России, который нанес вред ее отношениям с Европой.

Журналисты спросили его, есть ли в Кремле рабочая группа, целью которой - дискредитация Навального и уменьшение его влияния на российское общество. "Это не так", - ответил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще накануне пообещал зеркальный ответ на санкции. "Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика", - говорил министр в интервью российским радиостанциям.

"Когда мы просим показать немцев, что обнаружили в анализах Навального, они спрашивают: вы нам не верите?" - утверждал Лавров. Российские власти постоянно винят Германию в том, что она не отвечает на запросы о предоставлении информации о Навальным. Берлин считает эти упреки несостоятельными.