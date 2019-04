ЕС готовит торговые пошлины на товары из США в связи с конфликтом вокруг Boeing

Евросоюз подготовил перечень товаров из США, на которые он может ввести торговые пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Речь идет о списке из более чем 400 импортируемых товаров на общую сумму в 20 миллиардов долларов в год, сообщила в среду, 17 апреля, Еврокомиссия. В частности, в нем упоминаются живая и замороженная рыба, орехи, сухофрукты, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки, чемоданы, рюкзаки, самолеты, вертолеты, тракторы и видеоигры.

We are launching a public consultation on countermeasures for US product following up the WTO ruling on Boeing subsidies.

European companies must be able to compete on fair and equal terms.

We believe that dialogue should prevail.

More info → https://t.co/vKOUq0QbON pic.twitter.com/mTQcjbNeic