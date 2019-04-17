ЕС готовит торговые пошлины на товары из США в связи с конфликтом вокруг Boeing

Евросоюз подготовил перечень товаров из США, на которые он может ввести торговые пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Речь идет о списке из более чем 400 импортируемых товаров на общую сумму в 20 миллиардов долларов в год, сообщила в среду, 17 апреля, Еврокомиссия. В частности, в нем упоминаются живая и замороженная рыба, орехи, сухофрукты, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки, чемоданы, рюкзаки, самолеты, вертолеты, тракторы и видеоигры.



Общественные консультации до 31 мая

Данный список является предварительным. Еврокомиссия заявила о начале общественных консультаций по этому перечню с целью принятия мер в рамках конфликта вокруг концерна Boeing после соответствующего решения Всемирной торговой организации (ВТО). "Европейские компании должны иметь возможность вести конкуренцию на справедливых и равных условиях. Мы считаем, что главную роль должен играть диалог", - заявила комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

Консультации будут продолжаться до 31 мая 2019 года. Они нацелены на определение заинтересованных сторон, которые, возможно, пострадали, от американских субсидий концерну Boeing, указывается далее в заявлении.

ВТО признала ущерб Airbus от субсидий США концерну Boeing

11 апреля ВТО опубликовала окончательный отчет по спору вокруг американского авиастроительного концерна Boeing, признав, что субсидии США в размере 12 миллиардов долларов нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.