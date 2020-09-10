ЕС "глубоко озабочен" планами Лондона внести изменения в договор о "Брекзите"

ЕС "глубоко озабочен" планами правительства Великобритании в одностороннем порядке внести изменения в договор о "Брекзите". Об этом в среду, 9 сентября, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, намерение нарушить соглашение противоречат международному праву и подрывают доверие к Лондону.

"Договоры должны соблюдаться", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Этот принцип является "основой" для будущих отношений, диалог по вопросу о которых сейчас ведется Лондоном и Брюсселем.

Статьи по теме: Экономисты: жесткий "Брекзит" не является угрозой для Литвы Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020

Федеральное правительство Германии также настаивает на том, чтобы Великобритания соблюдала соглашение в полном объеме, включая ту его часть, которая касается Ирландии и Северной Ирландии. "Соглашение о выходе является обязательным (для исполнения. - Ред.)", - отметила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz).

Лондон готовит законопроект о внутреннем рынке

Британское правительство на фоне затянувшихся переговоров об экономических отношениях Европейского Союза и Великобритании после "Брекзита" подготовило законопроект о внутреннем рынке. Документ содержит изменения, которые предполагается внести в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Суть спорного законопроекта заключается в том, что Северной Ирландии и по завершении переходного периода в конце года будет гарантирован "неограниченный доступ" к британскому внутреннему рынку, это же касается неограниченного обмена товарами.

Диалог Евросоюза и Великобритании об отношениях после "Брекзита" возобновился в середине августа после короткой летней паузы. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним. Очередной раунд торговых переговоров с ЕС прошел в Лондоне 8 сентября.