ЕС "глубоко озабочен" планами Лондона внести изменения в договор о "Брекзите"

ЕС "глубоко озабочен" планами правительства Великобритании в одностороннем порядке внести изменения в договор о "Брекзите". Об этом в среду, 9 сентября, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, намерение нарушить соглашение противоречат международному праву и подрывают доверие к Лондону.

"Договоры должны соблюдаться", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Этот принцип является "основой" для будущих отношений, диалог по вопросу о которых сейчас ведется Лондоном и Брюсселем.

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations.