Ереван ограничивает российское телевещание

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе. Об этом сообщила в среду, 5 августа, пресс-служба президента. Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Закон "Об аудиовизуальных медиа" был принят Национальным собранием Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.
В Армении сейчас транслируются российские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о том, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает языковой и информационной безопасности страны.
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