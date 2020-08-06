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Президент Армении подписал закон об ограничении деятельности иностранных телевещателей. Глава Национальной комиссии по телевидению и радио страны видит в них угрозу информационной безопасности.
Ереван ограничивает российское телевещание
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Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе. Об этом сообщила в среду, 5 августа, пресс-служба президента. Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Закон "Об аудиовизуальных медиа" был принят Национальным собранием Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

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В Армении сейчас транслируются российские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о том, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает языковой и информационной безопасности страны.

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Deutsche Welle
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